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Дальнее зарубежье 12.07.2019 15:22

Путин подтвердил Аббасу готовность России содействовать возобновлению прямых палестино-израильских переговоров - Кремль

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопросы ближневосточного урегулирования, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что палестинский лидер "выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора затрагивались также "актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере".

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны, было условлено о продолжении контактов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]