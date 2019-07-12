Путин подтвердил Аббасу готовность России содействовать возобновлению прямых палестино-израильских переговоров - Кремль

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопросы ближневосточного урегулирования, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что палестинский лидер "выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора затрагивались также "актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере".

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны, было условлено о продолжении контактов.