Путин подтвердил Аббасу готовность России содействовать возобновлению прямых палестино-израильских переговоров - Кремль

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопросы ближневосточного урегулирования, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что палестинский лидер "выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению".
Пресс-служба информирует, что в ходе разговора затрагивались также "актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере".
В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны, было условлено о продолжении контактов.
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