Более 25 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Не менее 26 человек, включая иностранцев, стали жертвами нападения боевиков на отель на юге Сомали в городе Кисмайо, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.
В частности, среди погибших - двое американцев, один британец, один канадец, трое кенийцев и три гражданина Танзании.
Еще 56 человек получили ранения.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).
Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в отеле, за чем последовало нападение боевиков.
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