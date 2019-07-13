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Происшествия 13.07.2019 13:46

Более 25 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Не менее 26 человек, включая иностранцев, стали жертвами нападения боевиков на отель на юге Сомали в городе Кисмайо, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

В частности, среди погибших - двое американцев, один британец, один канадец, трое кенийцев и три гражданина Танзании.

Еще 56 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в отеле, за чем последовало нападение боевиков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СОМАЛИ, ОТЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]