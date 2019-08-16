Крупнейший в мире торговец оружием арестован в Португалии

Благодаря сотрудничеству правоохранителей Бельгии, Португалии и Франции в португальском округе Эвора накануне был арестован скрывавшийся от правосудия бельгийский торговец оружием Жак Месье, сообщил в четверг сайт газеты "Суар" со ссылкой на федеральную полицию.

Месье, которого считают одним из крупнейших в мире торговцев оружием, был приговорен в прошлом году к тюремному сроку в 4 года и штрафу в 1,2 млн евро за незаконные поставки оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран, уточняет издание.

Бельгиец уже был осужден в 2017 году за поставки в период 2006-2009 гг. автоматического оружия, боеприпасов к нему, танков, вертолетов, самолетов и другой военной техники воюющим странам. Его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 300 тыс. евро. Месье подал апелляцию на этот вердикт. Дело закончилось тем, что в октябре 2018 года он получил больший срок в 4 года, а штраф был увеличен до 1,2 млн евро.

К первичному приговору добавилось обвинение в принадлежности к преступной группировке.

После второго приговора Месье бежал из Бельгии и скрывался в Португалии, где был задержан по запросу бельгийского суда на основании международного ордера на арест. Его след сначала был обнаружен в Тарасконе, во Франции, где он в марте приобрел дом и лошадей. В июле этих лошадей перевезли в Португалию, где Месье жил в скромном деревенском доме с конюшней. Транспортировка лошадей привела следователей в Эвору.

Бельгия требует выдачи торговца оружием, и в пятницу он предстанет перед португальским судом.

Около десяти лет назад Месье уже был осужден за подобную деятельность в США и Франции.

Как ранее сообщил фламандский телеканал VTM, в течение последних 35 лет не было ни одного вооруженного конфликта, в котором не оказался бы замешан бельгийский торговец. По данным СМИ, уже в 80-е годы он поставлял оружие Ирану во время войны с Ираком.