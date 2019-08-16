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Происшествия 16.08.2019 11:41

Турецкие подводники продолжают поиски черного ящика упавшего в Каспий МиГ-29 ВВС Азербайджана

Подводная поисково-спасательная (ППС) команда командования военно-морских сил Турции извлекла из Каспийского моря фрагменты потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана.

«Команда ППС продолжает извлекать из воды обломки истребителя ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море»,- говорится в сообщении Минобороны Турции, опубликованном в микроблоге twitter.

Ведомство отмечает, что «поиски пилота и черных ящиков ведутся в соответствии с погодными условиями».

Как сообщалось ранее, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

Также к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]