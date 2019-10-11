Назарбаев стал художником

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что доволен своим графиком после отставки с поста главы государства: пишет картины маслом, много читает, но продолжает следить за делами государства.
"Мечтал, наконец, собой заняться, но не получается. Я принимаю тех, кто просится ко мне, я сейчас не вызываю. (...) Я руководитель партии "Нур Отан", Ассамблеи народа Казахстана и Совета безопасности. У него много всяких задач. И, конечно, не могу не участвовать по приглашению в различных международных форумах", - сказал Назарбаев в интервью гостелеканалу "Хабар", показанном в пятницу вечером.
"Поскольку я председатель Евразийского экономического союза теперь меня избрали почетным председателем Тюркоязычных государств в Баку. В понедельник состоится встреча, я туда еду. В этих форумах решаются и вопросы Казахстана. Взаимоотношения, торговля с разными странами. Заключаются соглашения. То есть, я в этих делах работаю на родину, на страну", - добавил он.
Назарбаев также рассказал, что в свободное время пишет маслом пейзажи и планирует выставлять свои картины в музее.
"Говорят надо 30 картин, чтобы выставить. У меня уже 30 есть. Рисую природу. Наверное, это не шедевры, но друзья и знакомые очень просят", - сказал он.
Назарбаев также поделился, что давно хотел научиться играть на гитаре и сообщил, что в настоящее время много читает.
"Разная литература, до которой ранее руки не доходили, политическая и художественная мировая литература. Книг у меня собрано много. Сейчас перечитываю Ремарка, очень интересные и жизненные у него произведения. А когда в молодости читал, не обращал на это внимание. (...) Бальзака люблю читать, Толстого", - поделился Назарбаев.
"Времени личного, праздности у меня нет. Есть дети и внуки, больше хочу с ними видеться. (...) Такой у меня график, нормальный", - отметил он.
"Повседневности, которая есть у президента, у меня нет. Наблюдаю за всеми делами, работами, подсказываю, советую, не просят совета - не советую. Если вижу, что что-то идёт не так, не могу спокойно сидеть", - добавил казахстанский лидер.
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