Азербайджан просит прикаспийские страны помочь в поиске пропавшего рыбака

Азербайджан обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, говорится в сообщении министерства чрезвычайных ситуаций.
"Поиски последнего из четырех рыбаков, пропавших октября на Каспии продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана также обратилось в министерство внутренних дел Казахстана, а также в министерство чрезвычайных ситуаций России и министерство обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках. Кроме того к поискам был подключен один из найденных ранее рыбаков", - отмечается в сообщении.
В результате поисков была найдена моторная лодка, находящаяся в нерабочем состоянии, но присутствие человека на ней выявлено не было. Поисковые работы продолжаются.
Как сообщалось ранее, 4 рыболова пропали на Каспии 8 октября. В результате поисков 9 октября около 00:55 были найдены трое из четырех пропавших, после чего были доставлены на базу береговой охраны.
А. Мамедов
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