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Происшествия 12.10.2019 14:50

Азербайджан просит прикаспийские страны помочь в поиске пропавшего рыбака

Азербайджан обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, говорится в сообщении министерства чрезвычайных ситуаций.

"Поиски последнего из четырех рыбаков, пропавших октября на Каспии продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана также обратилось в министерство внутренних дел Казахстана, а также в министерство чрезвычайных ситуаций России и министерство обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках. Кроме того к поискам был подключен один из найденных ранее рыбаков", - отмечается в сообщении.

В результате поисков была найдена моторная лодка, находящаяся в нерабочем состоянии, но присутствие человека на ней выявлено не было. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, 4 рыболова пропали на Каспии 8 октября. В результате поисков 9 октября около 00:55 были найдены трое из четырех пропавших, после чего были доставлены на базу береговой охраны.

А. Мамедов

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Тэги: КАСПИЙ, СТРАНЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]