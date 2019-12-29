Вспомнить все: Эпизод II, Финансы и экономика

Агентство «Интерфакс-Азербайджан» публикует вторую часть трилогии, посвященную итогам 2019 года. Эта часть посвящена важнейшим событиям, которые произошли в финансово-экономической сфере Азербайджана.

Уходящий год, в целом, для финансово-экономической сферы Азербайджана оказался весьма насыщенным и запомнился рядом важных событий. Были проведены структурные реформы, улучшена регулятивная база, в строй были введены ряд новых объектов, имели место определенные сложности в экономики, перед правительством поставлены новые задачи в соответствии с текущими вызовами и тенденциями.

Январь

11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев провел расширенное заседание Кабинета министров по итогам 2018 года. На заседании глава государства отметил приоритеты экономического развития на 2019 год и поручил правительству Азербайджана продолжить реформы для борьбы с теневой экономикой. Глава государства отметил, что успешные реформы, проведенные в налоговой, таможенной и прочих сферах в 2018 году, нанесли существенный урон теневой экономике.

Президент заявил, что реформы в налоговой сфере и полное внедрение обязательного медицинского страхования должны положить конец незаконной занятости.

Февраль

Центробанк за год 8 раз снизил учетную ставку





1 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 9,25% с 9,75%. В целом, в течение 2019 года Центробанк 8 раз рассматривал параметры учетной ставки и каждый раз снижал ее на 25 базовых пунктов. Таким образом, к концу 2019 года учетная ставка сократилась до 7,5%, нижний порог установлен на уровне 5,75%, а верхний – на уровне 9,25%.

В течение 2018 года учетная ставка последовательно (в 4 этапа - ИФ) была снижена с 15% до 9,75%.

Закладка фундамента автомобильного завода Группы ГАЗ в Гаджигабуле

6 февраля состоялась церемония закладки фундамента совместного завода «Группа ГАЗ» и «Азермаш» по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения в Гаджикабульском промышленном квартале. На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: «Газель», «Газель-Next», «Газель-Бизнес» и спецтехника. Стоимость завода составляет 14 млн манатов ($8,235 млн). Инвестиции в проект осуществит азербайджанская сторона. Производство автомобилей планируется начать уже в 2020 году. Автомобили, произведенные на совместном заводе в Азербайджане, также планируется экспортировать в третьи страны. Автомобили могут экспортироваться в Грузию, Иран и Турцию.

Система полного страхования вкладов продлена еще на один год

19 февраля парламент Азербайджана принял изменения в закон «О полном страховании вкладов». Согласно изменениям, практика полного страхования вкладов населения в Азербайджане была продлена еще на один год – до 4 марта 2020 года. Но уже в течение года стало понятно, что это продление, скорее всего, последнее, так как банковский сектор уже вышел из кризисного положения 2015-2016 годов, и уже в следующем году вероятно банковский сектор вернутся к системе ограничения страхуемых вкладов не только по процентным ставкам, но и по сумме. О целесообразности такого шага в течение уходящего года заявляли несколько ведущих банкиров Азербайджана.

Решение вопроса проблемных кредитов

28 февраля президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц. Указ предусматривал возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г – ИФ), за счет средств государственного бюджета. При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, компенсировалось 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года – 0,6 маната ($0,35).

Компенсации в первую очередь были направлены на погашение задолженности физических лиц перед банками, в том числе и ликвидируемыми, оставшаяся часть же была передана в распоряжение физлиц.

Ситуация с проблемными кредитами являлась «дамокловым мечом» для банковского сектора и для населения. Поэтому этим указом удалось очистить кредитный портфель банков и заметно сократить долговое бремя населения. В результате реализации указа, гражданам были выплачены компенсации на сумму 633,2 млн манатов. Указ также пошел на пользу банкам. Так объем просроченных кредитов на начало ноября составил 1 млрд 384,9 млн манатов или 9,6% всех кредитов, сократившись с начала года на 12,6%.

Март

В Азербайджане построят завод по производству запасных частей для легковых автомобилей и автобусов

15 марта в Баку ОАО «Азермаш» и иранская компания «Etihad» подписали меморандум о взаимопонимании на строительство завода автомобильных запасных частей. Завод автомобильных запчастей предназначен для автомобилей, производимых в Нефтчалинском промышленном квартале. Инвестиции в проект составят 7 млн манатов ($4,11 млн). Долевое участие «Азермаш» составит 50%.

Кроме этого, 15 марта ОАО «Азермаш» подписало меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов. Меморандум подписан с компанией ООО "Kartal Az", которая представляет интересы нескольких компаний. Сдача в эксплуатацию завода, закладка фундамента которого состоялась 19 апреля на территории Гаджакабульского промышленного квартала, ожидается до конца 2020 года. Инвестиции в проект составят 10 млн евро, где долевое участие «Азермаш» составит 25%. На первом этапе инвестиции в проект составят 6 млн евро. В рамках первого этапа ежегодно планируется производство 500 автобусов и грузовых автомобилей, на втором – производство увеличится до 1 тыс. единиц в год. На заводе будет установлено оборудование из Швеции, Германии, Турции и Ирана. В зависимости от модели стоимость автобусов будет составлять 135-200 тыс. евро, грузовиков - 70-90 тыс. евро. Планируется, что производимая продукция будет реализовываться в странах СНГ, Центральной Азии, Пакистане и Иране.

Пожар в Торговом центре Diglas в Баку

26 марта в Торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку произошел пожар. В результате пожара ущерб нанесен 171 торговому объекту, пострадало имущество 441 предпринимателя. По оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

Власти Азербайджана выделили из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим.

Ситуация с пожаром в ТЦ Diglas стала еще одним свидетельством необходимости страхования имущества со стороны бизнес-структур. Помощь государства, это конечно же хорошо, но это не совсем правильно. Государство может оказывать поддержку бизнесу, но защита имущества бизнес-структур от пожаров – это уже забота самих предпринимателей.

Апрель

5 апреля французская страховая группа AXA объявила о прекращении деятельности дочерней компании в Азербайджане – страховой компании AXA Mbask. Группа выразила намерение в кратчайшее время закрыть дочернюю компанию в Азербайджане, поэтому AXA Mbask будет управлять только действующим портфелем. Таким образом, можно ожидать, что компания полностью прекратит свою деятельность в 2020 году.

Азербайджан и Китай подписали крупные контракты

24 апреля азербайджанские и китайские компании в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине подписали соглашения на $821 млн.

В частности, подписаны соглашение по строительству на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завода по производству автомобильных шин (стоимость проекта $300 млн.), соглашение по строительству тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, соглашение по созданию агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах. Также подписаны документы по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB» (стоимость $140 млн), соглашение на транзит через территорию Азербайджана посредством Транскаспийского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров, соглашение по экспорту азербайджанских вин в Китай.

30 апреля Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию по Азербайджану, рассчитанную на 2019-2024 годы. Цель стратегии – содействовать развитию частного сектора. В рамках этой цели, ЕБРР (совместно с Германской группой DEG – ИФ) выделил 10 млн евро сети супермаркетов Araz, $6 млн – ОАО «Bank Respublika» на кредитование проектов в сфере АПК и финансирование малого и среднего бизнеса и 4 млн евро - одному из крупных производителей мебели в Азербайджане компании «Saloglu».

Страховой сектор ушел в минус

Апрель также ознаменовался началом спада на рынке страхования. Если по итогам первых трех месяцев страховой сектор демонстрировал рост по отношению к аналогичному периоду 2018 года, то уже с апреля страховщики ушли в минус по сравнению с прошлым годом. Данный спад связан с законодательными ограничениями сумм, направляемых на накопительное страхование жизни. Вследствие этого, по данным за 10 месяцев текущего года, сборы страховых компаний составили 570,52 млн манатов, что на 7,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Май

3 мая министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ о создании в Азербайджане института налогового омбудсмена. Институт был создан для обеспечения надежной защиты прав налогоплательщиков. Налоговым омбудсменом был назначен советник министра Эльчин Мамедов.

6 мая Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила критерии оценки и определения системных банков в стране. Критерии позволяют вычислять индекс системной важности для каждого банка. Кроме того, регулятор утвердил новые правила проведения проверок банковской деятельности. Проверки по периодичности будут подразделяться на очередные и внеочередные, а по охвату – на комплексные и тематические. Правила также определяют сроки проведения проверок (от 45 до 75 дней), права проверяющей группы и банка и правила оглашения результат проверок.

15 мая президент Ильхам Алиев подписал указ о создании и организации деятельности единого электронного реестра G2B (правительство-бизнес). Согласно указу, в реестре будет сосредоточен список услуг субъектам микро, малого и среднего предпринимательства и выданных им правоподтверждающих документов. Создание реестра и организация его деятельности было поручено Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса.

30 мая Милли Меджлис Азербайджана одобрил изменения в законах «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защиты интересов предпринимателей». Согласно поправкам, был расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства. В частности, проверки в субъектах предпринимательства могут проводиться и в рамках государственного надзора за строительством. Данные проверки у предпринимателей, входящих в группу высокого риска, будут проводиться раз в 6 месяцев, в группу среднего риска – раз в год, а в группу пониженного риска – раз в 2 года.

Июнь

25 июня Азиатский банк развития (АБР) утвердил новую пятилетнюю стратегию по Азербайджану, рассчитанную на 2019-2023 годы. Суммарные средства, которые АБР планирует выделить Азербайджану в 2019-2023 годах, оцениваются в $900 млн. При этом спрос на суверенные займы со стороны Азербайджана оценивается в $800 млн.

В рамках стратегии в ноябре банк одобрил второй кредит для Азербайджана в размере $250 млн на совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора.

Июль





С 1 июля в Азербайджане были максимальные ставки по банковским вкладам населения в национальной и иностранной валютах, подпадающим под систему страхования. Такое решение принял попечительский совет Фонда страхования вкладов. В соответствии с этим решением ставка по страхуемым вкладам в национальной валюте снижена с 15% до 10% , а в иностранной валюте – с 3% до 2,5%.

12 июля парламент Азербайджана принял изменения в госбюджете на 2019 год. Правда, согласно изменениям, общий размер доходов и расходов госбюджета остался без изменений, а поправки подразумевали лишь изменения в некоторых статьях расходной части бюджета. В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов были направлены по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличился до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. Манатов. Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличились на 4,9%. Взамен на 150 млн манатов был сокращен объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).

Август

1 августа Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) провел размещение на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигаций на сумму 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу). Это стало первым случаем выпуска международным финансовым институтом в Азербайджане ценных бумаг в манатах. Весь первый выпуск облигаций был направлен на развитие финансирования местного малого и среднего бизнеса через азербайджанский TuranBank.

В последствии ЧБТР объявил о том, что в начале 2020 года планируется выпуск второго транша облигационного займа в азербайджанских манатах.

Свои планы выпустить облигации в манатах также подтвердили АБР и ЕБРР. Но вероятнее всего, такие операции оба банка могут осуществить в 2020 году.

15 августа Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила новые стандарты корпоративного управления банками. Стандарты включают основные обязанности акционеров и администрации банков в корпоративном управлении, организацию процесса стратегического планирования, управление рисками, структуру и регламент банков, требования к выплате вознаграждений и дивидендов и прочие стандарты.

В то же время новые стандарты определяют требования к выплате вознаграждений и премиальных. Так, общий размер вознаграждений в течение года не должен превышать годовую зарплату и дополнения к ней более чем вдвое. Вознаграждения не выплачиваются в случае, если показатель адекватности и ликвидности капитала банка ухудшаются на 25%. Выплата вознаграждений не должна влиять на устойчивость капитала банка в долгосрочной перспективе.

16 августа сотрудники министерства налогов Азербайджана, проводившие проверку в центре отдыха «Relaks» на юге страны, столкнулись с сопротивлением, а затем подверглись нападению со стороны ответственных лиц центра.

Ситуация была взята под контроль МВД и Генпрокураторы, сотрудники которых были откомандированы на место происшествия, было возбуждено уголовное дело. В результате ответственные лица центра - Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рахим Шахвердиев и Амир Аббасов были привлечены к ответственности по двум статьям – превышение должностных полномочий с тяжелыми последствиями и применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношениипредставителю власти, выполняющему свои служебные обязанности. В их отношении мерой пресечения был избран арест.

20 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании". Закон вступит в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования. Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составит 1 млн манатов и будет формироваться за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.

В декабре Кабмин также определил виды сельхозкультур, подпадающих под систему агрострахования, а также покрываемые им риски.

Сентябрь

10 сентября Международная платежная организация VISA совместно с ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) запустили новый сервис – Visa Token Service, позволяющий совершать безналичные платежи без карточки.

20 сентября Международный валютный фонд после трехлетнего перерыва опубликовал отчет по итогам консультаций с Азербайджаном по статье IV. Такой перерыв в публикации отчета был связан с позицией властей Азербайджана. Из-за девальваций и кризиса в 2016-2018гг экономика Азербайджана и ее отдельные сегменты сталкивались с серьезными вызовами, что негативно отражалось на экономических показателях. По итогам 2018 года правительству удалось заметно улучшить ситуацию.

Октябрь

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел расширенное заседание экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года. На заседании глава государства в частности выразил недовольство ролью банковского сектора в кредитовании реального сектора экономики. «Банковский сектор не оказывает содействия росту экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Мне доложили, что опять началось увеличение потребительского кредитования. Несколько лет назад это было причиной банковского кризиса. Если ситуация сохранится, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с повторением данных проблем», - сказал Алиев. Это стало причиной ужесточения в ноябре со стороны регулятора требований к адекватности капитала банков и ограничению рисков по долгосрочному потребкредитованию.

Кроме этого, президент выразил недовольство темпами роста ВВП страны и поручил принять неотложные и эффективные меры с целью обеспечить более высокие темпы экономического роста. Самое главное рост экономики должен носить устойчивый характер.

18 октября Министерство финансов опубликовало параметры госбюджета страны на 2020 год. Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель (на 2019 год - $60 за баррель). Такой осторожный подход к цене на нефть обусловлен волатильностью на нефтяных рынках. Поэтому правительство не стало рисковать и заложило в бюджете более низкую цену на нефть.

Минналогов и ГКИВ перешли в подчинение министерства экономики

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры министерства экономики. При этом в структуру Минэкономики переданы министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ), Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком. Изменения также коснулись не только самой структуры, но и руководства Минэкономики. В частности, Шахин Мустафаев, возглавлявший ведомство, ушел на повышение в кабинет министров – на должность вице-премьера. Его место в министерстве занял Микаил Джаббаров, который возглавлял министерство налогов.

25 октября глава Центрального банка Эльман Рустамов заявил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $50 млрд.

Это наивысший показатель СВР после девальвации 2015 года. В целом, с начала года СВР увеличились на $4,5 млрд. Если такие темпы роста резервов сохранятся в 2020 году, то уже в 2020 году объем СВР Азербайджана достигнет исторического рекорда.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. Однако, в четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов и как мы видим темпы роста резервов очень хорошие.

Ноябрь

Скучные бюджетные обсуждения

В этом году все с нетерпением ждали обсуждений по проекту госбюджета на 2020 год, так как президент страны определил перед правительством широкий круг вопросов для социально-экономического развития страны. Поэтому было интересно знать мнение членов правительства о том, каким образом они намерены достигать поставленных президентом задач. Однако, члены правительства совместно с правительством решили взять «дополнительную минуту на размышление». Как следствие обсуждения проекта бюджета на следующий год в парламентских комитетах фактически прошли без прессы, все заявления министров ограничились дежурными фразами. В результате получились самые скучные бюджетные обсуждения в парламенте за весь период независимости.

Центробанк сорвал джек-пот





28 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании регулирования и контроля на рынке финансовых услуг. Согласно распоряжению была ликвидирована Палата по надзору за финансовыми рынками, а все ее функции, обязанности, полномочия и имущество были переданы Центральному банку Азербайджана. Таким образом, Палата, просуществовав менее 4 лет, была упразднена как не оправдавшая доверие. Больше всех от этих структурных изменений выиграл Центробанк. ЦБА в начале 2016 года лишился регулирования банковского сектора. Но, спустя почти 4 года, Центробанк получил полный контроль над всем финансовым сектором. Надо сказать, наследство от Палаты досталось Центробанку не самое лучшее. Да, ситуацию в банковском секторе удалось выправить. Но все еще достаточно проблем в этом сегменте. Также есть проблемы в страховом секторе и в сфере ценных бумаг. Вероятнее всего, 2020 год Центробанк посвятит институциональным вопросам, а именно анализу ситуации в финансовом секторе и разработке «дорожных карт» своих действий.

Декабрь

Азербайджан и Россия идут на углубление сотрудничества

В течение декабря состоялось несколько мероприятий, направленных на углубление экономического взаимодействия. В частности, 9 декабря состоялось заседание межправительственной комиссии, стороны подписали программы сотрудничества в сферах АПК и туризма, рассчитанные на 2020-2022гг.

Кроме этого, министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития РФ подписали протокол намерений, предусматривающий развитие сотрудничества в сфере инноваций и человеческого капитала. Согласно протоколу, в течение трех месяцев стороны разработают «дорожную карту» сотрудничества в сфере инновативного развития и цифровой экономики, рассчитанную до 2024 года. В рамках сотрудничества в этом направлении Азербайджан и Россия создадут совместную экспертную группу; Центр инноваций, науки и технологий в Азербайджане; изучат возможность организации Совместного Венчурного фонда. Эта «дорожная карта» станет 6-ой между Азербайджаном и Россией.

В рамках заседания МПК состоялся ввод в эксплуатацию азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств «R-Pharm». Предприятие действует на территории Пираллахинского промышленного парка в пригороде Баку. Инвестиции в проект составили порядка $80 млн.

Также состоялась закладка фундамента вертолетного сервисного центра между "Азербайджанскими авиалиниями" (AZAL) и холдингом "Вертолеты России". Центр будет создан на территории аэропорта "Забрат". На первом этапе в центре планируется ремонт 4-6 вертолетов в год, с последующим наращиванием производственных мощностей до 8-10 вертолетов в год.

Предполагается, что "Вертолеты России" будут владеть 25% уставного капитала сервисного центра. Соответствующий договор купли-продажи российская и азербайджанская стороны планируют заключить в первом квартале 2020 года. При этом центру будут переданы технологии, позволяющие предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства, говорится в сообщении российской компании.

Также состоялась закладка фундамента предприятия по производству теплоизоляционных плит из экструзионного вспененного полистирола (XPS), которое будет создано на территории Гаджикабульского промышленного квартала.

Инвестиции российского ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ" в создание предприятия составят $6,5 млн. Площадь завода - 7 га, мощность предприятия составит 100 тыс. кубометров в год. На заводе будут работать 78 человек. Ввод в строй предприятия планируется в первом квартале 2021 года.

24 декабря на азербайджано-российской границе состоялась церемония ввода в строй моста через реку Самур, который заменит мест, построенный в 1957 году. Подходы к мосту каждое государство возводило самостоятельно со своей стороны. Длина моста составляет 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства на азербайджанской территории - 36,5 млн манатов ($21,5 млн по текущему курсу).

Пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Баку





10 декабря на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар. В результате пожара пострадали более 10 человек. Из общей площади рынка в 5 га сгорело 2 га территории. По первичным данным, пожар начался от возгорания кабеля в магазине по продаже кафеля.

Комментируя происшествие, президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о необходимости страхования всех торговых объектов в стране. «Каждый торговый объект должен быть застрахован, чтобы в случае пожара или другого несчастия обратиться в страховую компанию. А то, происходит пожар, виноваты они сами (предприниматели – ИФ), а потом говорят, что государство должно выплатить деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает предпринимателю компенсацию за несчастный случай? Нигде такого нет. Каждый страхует свое имущество, а в результате несчастного случая страховая компания осуществляет выплату. У нас тоже должно быть так», - заявил Алиев.

«В некоторых случаях мы оказываем поддержку бедным и неимущим слоям населения. Но зачем государство должно помогать предпринимателям, владеющими машинами, имуществом, виллами? Это несправедливо. Государство должно помогать нуждающимся. Я неоднократно говорил предпринимателям – у них должна быть социальная ответственность. У нас стабильность, обеспеченная государством, и население пользуется этим, в том числе и предприниматели. Никто их не трогает, наоборот президент всегда их поддерживает. Пусть идут и помогают народу, бедным. Мы же помогаем тем, кто нуждается в этом», - заявил Алиев.

Первый танкер Азербайджана - «Лачин»









13 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера «Лачин» построенного на Бакинском судостроительном заводе.

Это первый танкер построенный на заводе. Он построен по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Строительство танкера «Лачин» проекта RST12C началось в феврале 2017 года. Спуск танкера на воду дедвейтом 7875 тонн состоялся 21 февраля 2019 года.

Длина танкера проекта RST12C составляет 141 метров, ширина - 16,9 метров, высота борта - 6 метров. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, и химпродукции (метанола, ацетона, этиленгликоля, этил трет-бутилового эфира, этилового спирта и др.). Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков составляет 9190 кубометров. Экипаж - 11 человек, мест - 14 + лоцман.

16 декабря президент страны утвердил госбюджета на 2020 год. Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов (рост на 4,2% по сравнению с показателем 2019 года), расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов (рост на 6,8%). Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О медицинском страховании», в котором указаны нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС).

Надо сказать, что в течение текущего года правительство решило полностью пересмотреть свое видение о сроках запуска системы ОМС, а также тарифов. Если ранее предполагалось, что система заработает с 1 января 2020 года, то теперь принято решение о поэтапном ее внедрении в 4 этапа и до конца 2020 года. Последним в систему войдут Баку, Абшерон и Сумгайыт (4-ый квартал следующего года).

Сборы страховых взносов по ОМС начнутся с 1 апреля 2020 года. Исключения составят сборы средств из госбюджета, а также поступления от производителей алкогольной и табачной продукции и энергетических напитков (части акцизов к ним – ИФ). Сборы на ОМС по этим группам начнутся с 1 января 2020 года.

Представители частного и ненефтяного сектора будут в 2020 году направлять на ОМС 1% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов. В 2021 году отчисления для данной категории составят уже 2%. Работодатели, при этом будут обязаны выплачивать за работника 1% фонда зарплаты в 2020 году и 2% - в 2021 году. Кроме того, с части зарплаты, превышающей 8 тыс. манатов, будет дополнительно удерживаться 0,5%.

Работники нефтяного и госсекторов будут выплачивать 2% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Работодатели обязаны будут выплачивать 2% от зарплатного фонда (не превышающим 8 тыс. манатов) и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь, беременных, беженцев, а также иностранных подданных и лиц без гражданства стоимость пакета услуг составит 90 манатов в год и будет покрываться из госбюджета.

Для физических лиц, взятых на налоговый учет, стоимость пакета услуг по ОМС составит 4% от минимальной заработной платы (в настоящее время 300 манатов – ИФ). Физические лица, выполняющие работы или услуги на основе гражданско-правовых договоров для получения пакета услуг ОМС будут обязаны выплачивать 2% от доходов до 8 тыс. манатов и 1% от части доходов, превышающих 8 тыс. манатов.

Все прочие лица будут обязаны с 2023 года направлять на ОМС 48% от минимальной заработной платы.

Для финансирования ОМС, в 2020 году из госбюджета будет выделено 900 млн манатов, от работников и работодателей ожидается поступление 229 млн манатов, еще 185 млн манатов поступят из других источников.

Пока вопросов о том, как будет работать система ОМС, очень много. Эксперты считают, что нынешняя система ОМС слишком «сырая» и нуждается в доработке.

26 декабря утверждены изменения в Налоговый кодекс

Согласно поправкам, с 7 до 10 лет увеличивается срок налоговых и таможенных льгот для резидентов промышленных парков и технопарков. Таким образом, резиденты промышленных парков и технопарков будут освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на землю, на имущество, от уплаты таможенных пошлин при импорте техники, установок и технологического оборудования сроком на 10 лет с момента регистрации.

Аналогичные поправки касаются также управляющих компаний и операторов промышленных парков и технопарков, которые освобождаются от уплаты налога на прибыль с части доходов, направляемых ими на строительство и содержание инфраструктуры парков.

Кроме того, медицинские услуги, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 1 января 2020 года освобождаются от уплаты НДС сроком на 1 год.

Наряду с этим, с 1 января 2020 года повышаются ставки акцизного налога на производимую в стране алкогольную и табачную продукцию, энергетические напитки.

В соответствии с этим, ставка акцизного налога за каждый литр питьевого спирта, водки, темного алкоголя и темных алкогольных материалов, ликера и ликерной продукции увеличена с 2 манат до 3,2 манат (рост на 60%), шампанского – с 2,5 манат до 2,6 манат (рост на 4%), вина и винных материалов – с 0,1 манат до 0,2 манат (рост в 2 раза), пива (за исключением безалкогольного) и прочих напитков с содержанием пива – с 0,2 манат до 0,4 манат (рост в 2 раза). Кроме того, введен акцизный налог для прочих светлых алкогольных напитков, не указанных в данной статье, в размере 0,4 манатов за каждый литр. Ставка налога за каждый литр коньяка и коньячных материалов снижена с 6 манат до 3,2 манат (спад на 36%).

Поправки также предусматривают увеличение ставки акцизов на производимые в стране сигариллы и сигареты или заменители из табака. В частности, ставка акциза составит 31 манат (рост на 55%) за каждую 1 тыс. сигарилл или сигарет (в настоящее время ставка - 20 манат за каждую тысячу). На энергетические напитки установлен акциз в 3,1 манат за литр (ранее 3 манат за литр).

Изменения также включают финансовые санкции к резидентам страны, входящим в транснациональные компании за не сдачу необходимых электронных отчетов в размере 500 манатов и устанавливают конкретные сроки по выдаче электронных накладных-фактур индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за предоставленные товары, услуги или проделанную работу.

Изменения также затрагивают продажу мяса животного происхождения. В частности, продажа мяса животного и птичьего происхождения освобождена от уплаты НДС на 4 года – до 1 января 2024 года. Кроме того, введены ряд льгот для физических и юридических лиц, сотрудничающих с соответствующими органами исполнительной власти в рамках гонок Формулы-1 и Формулы-2.

Бахрам Рустамбеков, Анвар Мамедов