Сибирские ученые разработали перспективное средство для комплексной терапии диабета 2-го типа

Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал ФИЦ "Институт" цитологии и генетики) разработали на основе мелатонина (гормона, регулирующего суточный ритм) перспективное средство для лечения больных диабетом второго типа и генетически обусловленным ожирением.

"Композиция создана на основе мелатонина, оксида алюминия и полимера - полиметилсилоксана. Установлено, что мелатонин, нейтрализуя различные формы активного кислорода и азота, защищает клетки печени и поджелудочной железы от повреждения свободными радикалами, образование которых усиливается при сахарном диабете 2-го типа. Это может послужить основой для разработки инновационных подходов лечения данной патологии", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель группы экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ Светлана Мичурина.

Исследования показали, что ожирение и развитие сахарного диабета 2-го типа приводят к серьезным перестройкам лимфатической и иммунной систем организма.

Однако в ходе опытов на животных выяснилось, что прием препарата в течение восьми недель улучшает циркуляцию крови и лимфоток в печени, а также способствует выработке белка, препятствующего клеточной смерти (апоптозу).

При этом, как было установлено в ходе экспериментов, значительную роль имеет не только мелатонин, но и другие составляющие композиции, которые стимулируют отток тканевой жидкости, снижая токсическую нагрузку на организм.

"Результаты исследований свидетельствуют о выраженном лимфотропном и цитопротективном эффекте композиции при лечении животных с генетически детерминированным развитием ожирении и сахарного диабета 2-го типа", - сказала Мичурина.

Ранее ученые НИИКЭЛ установили, что введение мелатонина препятствует развитию анемии у мышей, содержавшихся в условиях круглосуточного освещения - у них существенно повысилось содержание гемоглобина.

Сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет) - метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.