Азербайджан не будет выполнять так называемые «требования» Совета Европы – Алиев

Ряд международных организаций предвзято подходят к оценке внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, заявил Президент Ильхам Алиев.

«Мы уже давно привыкли к негативным заключениям ряда международных наблюдательных миссий. Иногда эти заключения готовятся еще до проведения выборов, причем не самими организациями, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали подобное», - сказал Алиев в понедельник, принимая делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что последним проявлением негативного отношения к Азербайджану со стороны Совета Европы стала резолюция (по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" – ИФ), «которая построена на лжи».

«Принятие подобной резолюции на самом деле является грубейшим вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция сфабрикованная, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас и не будем выполнять так называемые «требования», которые поставлены перед нами. Во-вторых, тот факт, что данная резолюция был принята незадолго до парламентских выборов, показывает отрицательное и несправедливое отношение к Азербайджану», - заявил Алиев.

Глава государства добавил, что проведенные выборы были очень важны для Азербайджана, так как они должны поддержать реформы, проводимые в стране.

«Досрочное проведение парламентских выборов носит собой цель продолжения проводимых реформ без потери времени. В стране были проведены структурные реформы, были заново сформированы правительство и Администрация президента, и Милли Меджлис не мог оставаться в стороне», - сказал президент.

Алиев выразил уверенность, что данные выборы сыграют важную роль в будущем развитии Азербайджана

А. Мамедов