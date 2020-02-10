Азербайджан не будет выполнять так называемые «требования» Совета Европы – Алиев

Ряд международных организаций предвзято подходят к оценке внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, заявил Президент Ильхам Алиев.
«Мы уже давно привыкли к негативным заключениям ряда международных наблюдательных миссий. Иногда эти заключения готовятся еще до проведения выборов, причем не самими организациями, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали подобное», - сказал Алиев в понедельник, принимая делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает сайт главы государства.
Президент отметил, что последним проявлением негативного отношения к Азербайджану со стороны Совета Европы стала резолюция (по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" – ИФ), «которая построена на лжи».
«Принятие подобной резолюции на самом деле является грубейшим вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция сфабрикованная, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас и не будем выполнять так называемые «требования», которые поставлены перед нами. Во-вторых, тот факт, что данная резолюция был принята незадолго до парламентских выборов, показывает отрицательное и несправедливое отношение к Азербайджану», - заявил Алиев.
Глава государства добавил, что проведенные выборы были очень важны для Азербайджана, так как они должны поддержать реформы, проводимые в стране.
«Досрочное проведение парламентских выборов носит собой цель продолжения проводимых реформ без потери времени. В стране были проведены структурные реформы, были заново сформированы правительство и Администрация президента, и Милли Меджлис не мог оставаться в стороне», - сказал президент.
Алиев выразил уверенность, что данные выборы сыграют важную роль в будущем развитии Азербайджана
А. Мамедов
Казахстан в 2019г сократил экспорт угля на 3,8%
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2019г увеличился на 11% - Мустафаев
Американцы на треть увеличат расходы на День святого Валентина в 2020 г. - NRF
Американский астронавт Морган может установить мировой рекорд по числу выходов в космос в одном полёте
Китай признал высокоэффективной российскую тест-систему по короновирусу - глава Роспотребнадзора
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера
Прокуратура Алжира просить отправить на 20 лет в тюрьму брата экс-президента Бутефлики - СМИ
Индонезия ускорит бюджетные расходы на поддержку сельских районов и школ из-за коронавируса
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе