Высочайший уровень доверия

Назначенные на 7 февраля 2024 года внеочередные выборы президента Азербайджана признаны состоявшимися. Эти выборы имели важное для страны значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, это были первые выборы в новейшей истории независимого Азербайджана, которые проводились на всей территории страны. Из этого же исходила вторая причина, по которой нынешним выборам придавалось важное значение.

Дело в том, что после восстановления полного суверенитета на всей территории страны осенью 2023 года Алиев подвел черту под итогами своего президентства в течение 20 лет. Освобождение Карабаха было основным элементом предвыборной программы Алиева, начиная с 2003 года. Выполнением этой задачи Алиев закрыл 20-летний период своего президентства и не стал ждать еще один год (очередные президентские выборы должны были состояться весной 2025 года – ИФ), чтобы начать новый этап.

Такая возможность появилась благодаря антитеррористическим мероприятиям локального характера, проведенным в сентябре 2023 года в Карабахском регионе страны и ликвидации армянского сепаратизма в этом регионе. Поэтому весьма символично, что действующий президент страны и главный фаворит выборов-2024 Ильхам Алиев голосовал именно в Ханкенди. Всего на освобожденных территориях было создано 26 избирательных участка, но по мере увеличения числа жителей, которые вернутся в свои дома спустя более чем 30 лет оккупации, число избирательных участков в Карабахе и Восточном Зангезуре будет увеличиваться.

Выборы

То, что Алиев будет абсолютным фаворитом нынешних выборов, было ясно еще до их объявления. Это признавали и его оппоненты. Посему главной интригой выборов было то, как освобождение Карабаха повлияет на рейтинг доверия населения к Алиеву.

По итогам обработки 93,35% бюллетеней, Центризбирком Азербайджана сообщил, что Алиев набирает 92,05% голосов избирателей и одерживает убедительную победу. Это полный карт-бланш действующему президенту от населения Азербайджана.

Примечательны и показатели избирательской активности. В 2024 году явка на выборах составила 76,73% против 74,5% на предыдущих президентских выборах в апреле 2018 года. Глядя на эти цифры, складывается мнение, что явка на выборах прибавила незначительно. Но тут интересы абсолютные цифры. На выборах в 2018 году всего проголосовали 3 млн 962,116 тыс. человек. На выборах в 2024 году проголосовали 4 млн 971,032 тыс. человек. Т.е. в абсолютном выражении число пришедших на выборы увеличилось на более чем на 1 млн человек.

Еще один интересный момент. Ильхам Алиев на выборах в 2018 году получил 86,22% голосов или поддержку около 3,2 млн избирателей. На выборах в 2024 году Алиев, как уже отмечалось, набирает 92,05% голосов, а в абсолютном выражении за действующего главы государства проголосовали около 4,3 млн человек. Таким образом, получается прирост в 1 млн голосов. Т.е., если число пришедших на выборы увеличилось на 1 млн человек, а число проголосовавших Алиева также на 1 млн человек, то можно сделать вывод, что значительные успехи действующего президента, в том числе освобождение Карабаха, сподвигнули избирателей прийти на выборы и проголосовать за Алиева. Это еще один показатель высочайшего доверия и веры населения в главу государства.

Приоритеты Алиева на новый президентский срок

Вероятнее всего на следующей неделе состоится инаугурация Ильхама Алиева. В своем выступлении глава государства, как обычно, представит свое видение и программу на предстоящий 7-летний период.

Однако, уже сегодня мы можем предположить некоторые приоритеты внутренней и внешней политики президента Азербайджана.

Во внешней политике основным приоритетом, вероятнее всего, будет укрепление позиций Азербайджана. В 2018-2023гг Алиев сделал очень многое в этом направлении. Четырехлетнее председательство в Движении неприсоединения, которое сопровождалось рядом интересных инициатив от официального Баку, позволило вывести Движение из небытия. Кроме этого, Азербайджан укрепил свои позиции в качестве важного партнера ЕС, хотя не все страны Евросоюза еще до конца понимают значение Азербайджана и постоянно выступают с различными кознями против нашей страны. Но это уже проблемы тех европейских сил и политиков, которые страдают политической близорукостью. Азербайджан выработал стойкий иммунитет к таким действиям ангажированных политиков и адекватно отвечает на все внешние провокации. А их будет еще не мало…

Более трех лет, которые прошли со Второй Карабахской войны, показали, что не всем мировым акторам и странам понравились ее итоги. Отсюда постоянные необоснованные нападки на Азербайджан. Кукловодом этих нападок является Франция, которая не скрывает своей антиазербайджанской политики. Но все попытки Парижа пролезть на Южный Кавказ через армянские ворота безуспешны. Так что Армении тесное взаимодействие с неудачниками из Парижа ничего хорошего не принесет. Ереван, как был в тупике, так там и останется, пока не наладит мир с Азербайджаном.

Кстати, завершение мирного процесса с Арменией будет еще одним важным вектором внешней политики президента Алиева. Да, этот процесс больше напоминает американские горки, но никто не питал иллюзий о том, что мирный процесс с Ереваном будет легким. Переговоры по карабахскому урегулированию в 1992-2020гг, а также в постконфликтный период показатели, что Армению трудно назвать предсказуемым и последовательным переговорщиком, способным правильно оценивать текущую реальную оценку и стратегически мыслить на несколько лет вперед.

В любом случае, как бы не завершились переговоры с Арменией, Азербайджан в ближайшие годы продолжит укреплять свою обороноспособность, усиливать армейское строительство, модернизировать армию, проводить ее переоснащение современным оборудованием. Сегодняшние процессы в мире показывают, что сильная армия является залогом обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме этого, не будем забывать, что в той же Армении достаточно сил, которые не хотят признавать нынешних реалий и все еще носят розовые очки. Так что фактор этих «очкариков-реваншистов» надо учитывать и оперативно реагировать на исходящие от них риски.

Что касается внутренней политики, то тут можно выделить, наверное, два блока. Первый блок – это экономика. Правительству Азербайджана в предстоящие годы предстоит продолжать реформы, направленные на диверсификацию и либерализации экономики, совершенствованию бизнес-среды, усиления ненефтяного сектора, который на горизонте до 2030 года будет оставаться основным локомотивом экономического роста. Кроме этого, на повестке усиление энергетического перехода и развитие «зеленой» энергии. Все эти шаги должны обеспечить устойчивый рост экономики Азербайджана, а, главное, ускорить темпы роста, создавать новые рабочие места на фоне роста населения, повышения благосостояния населения. В этот блок, безусловно, нужно включать и восстановление Карабаха. За последние три года власти Азербайджана направили из госбюджета порядка 12 млрд манатов на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Но все мы понимаем, что работы в регионе непочатый край, так как практически все там было разрушено армянами в период оккупации этих территорий. Тем более с каждым годом будет увеличиваться число наших граждан, которые возвращаются в регион. Так что восстановление Карабаха будет одним из важных векторов экономической политики руководства страны.

Второй блок во внутренней политике, вероятно, будет связан с усилением системы государственного строительства, определенными реформами в системе госуправления с целью сделать ее еще более открытой с учетом новейших технологий, повышения эффективности госуправления и др. задачами.

В любом случае, 2024 год открывает новую эпоху в развитии Азербайджана и февральские выборы фактически дали ей старт…

Анар Азизов