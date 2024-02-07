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Внутренняя политика 07.02.2024 20:22

Алиев на внеочередных выборах президента Азербайджана набирает 92,6% - экзит-полл Центр мониторинга «Rəy»

Согласно еxit-poll, проведенному Центром мониторинга «Rəy», действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в стране, набирает 92,6%.

Такие данные привел в среду вечером на брифинге глава центра Ризван Аббасов.

По его словам, распределение мест среди остальных 6 кандидатов условно, так как они набрали ниже уровня погрешности.

Согласно данным еxit-poll, Захид Орудж набирает 0,37%, Фазиль Мустафа – 0,59%, Гудрят Гасангулиев – 0,46%, Рази Нуруллаев – 1,16%, Эльшад Мусаев – 0,11%, Фуад Алиев – 0,84%.

Аббасов подчеркнул, что недействительными считаются 0,73%, от участия в экзит-поле отказались 3,15% респондентов.

Опрос проводился на 200 избирательных участках.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ВЫБОРЫ, EXIT/POLL


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