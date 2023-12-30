ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева для участия в президентских выборах в феврале 2024 года

ЦИК Азербайджана на заседании в субботу зарегистрировал кандидатуру действующего президента страны Ильхама Алиева для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК, Алиев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в президентских выборах.

26 декабря в ЦИК были представлены 50 тыс. подписей в поддержку кандидатуры Алиева.

Как сообщалось ранее, ЦИК на текущий момент утвердил заявки 15 претендентов на участие в президентских выборах в Азербайджане в феврале 2024 года.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

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