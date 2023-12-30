Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Внутренняя политика 30.12.2023 16:29

ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева для участия в президентских выборах в феврале 2024 года

ЦИК Азербайджана на заседании в субботу зарегистрировал кандидатуру действующего президента страны Ильхама Алиева для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК, Алиев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в президентских выборах.

26 декабря в ЦИК были представлены 50 тыс. подписей в поддержку кандидатуры Алиева.

Как сообщалось ранее, ЦИК на текущий момент утвердил заявки 15 претендентов на участие в президентских выборах в Азербайджане в феврале 2024 года.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ВЫБОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Азербайджан не будет выполнять так называемые «требования» Совета Европы – Алиев Президентские выборы в Азербайджане отвели оппозиции место на "мусорке истории" - Алиев Результаты президентских выборов в Азербайджане являются оценкой работ, проведенных за последние годы - Алиев Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 86,03% после обработки 100% бюллетеней – глава ЦИК Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 86,09% - глава ЦИК ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты Алиев кандидат в президенты Азербайджана от правящей партии ЦИК зарегистрировал Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана Правящая партия советует оппозиции реально осознать свои силы и готовиться не к президентским, а муниципальным выборам И.Алиев является единственным кандидатом в президенты от правящей партии – вице-спикер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az