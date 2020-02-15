Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса

Иностранный турпоток в Таиланд в начале февраля сократился на 43,4% после резкого снижения числа китайских туристов из-за эпидемии коронавируса, сообщает Phuket News.
"С 1 по 9 февраля в Таиланде зафиксировали 730,2 тыс. прибытий иностранных туристов - это на 43,4% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. При этом число китайских путешественников сократилось на 86,6%, а по итогам месяца может упасть на 90%", - пишет издание.
Экономический рост в Таиланде в 2020 году может составить менее 2%, поскольку страна не досчитается $8 млрд дохода от туризма. Таиланд может потерять до 5 млн иностранных туристов. Турсектор страны сильно зависит от китайского рынка.
"В качестве меры поддержки туризма в Таиланде могут вновь ввести безвизовый въезд для китайских туристов, что повысит их удобство и снизит очереди в аэропортах. Если китайское правительство справится со вспышкой вируса до конца марта, многие китайцы могут приехать в Таиланд в апреле отметить праздник Сонгкран", - сообщает газета.
При благоприятном развитии событий количество китайских туристов может вырасти до 1,4-1,5 млн в месяц в июне и июле с обычных 900 тысяч.
В 2019 году Таиланд посетили более 39 млн иностранных туристов.
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