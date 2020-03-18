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Здравоохранение 18.03.2020 19:50

В Италии почти все жертвы коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения Италии.

Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца.

Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

Bloomberg отмечает, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет. По состоянию на вторник, 17 марта, от нового коронавируса умерли 17 человек младше 50 лет.

Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран.

По состоянию на 18 марта, в стране зафиксировано более 31,5 тыс. инфицированных коронавирусом, свыше 2,5 тыс. скончались.

Как сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные благотворительной организации GIMBE, которая отслеживает ситуацию с коронавирусом, вероятно, уже около 100 тыс. итальянцев могли заразиться COVID-19.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, -ЖЕРТВЫ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]