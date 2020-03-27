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Здравоохранение 27.03.2020 12:22

Общее число случаев COVID-19 в РФ превысило за тысячу

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 196 в 16 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.

В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]