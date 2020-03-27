Общее число случаев COVID-19 в РФ превысило за тысячу

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 196 в 16 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.

В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.