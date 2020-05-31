Парламент Азербайджана одобрил применение штрафов для граждан за отсутствие медицинских масок в общественных местах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в воскресенье принял в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неиспользование медицинских масок в надлежащих местах, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 50 манатов ($29,4 по текущему курсу), должностные лица - на 100 манатов, а юридические лица - на 200 манатов.
За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 100 манатов ($58,8), должностных лиц - 200 манатов, юридических лиц - 400 манатов.
Вместе с тем ряд депутатов сочли принятые решения слишком сложными. Так депутат Фазиль Мустафа предложил упростить взимание штрафов путем утверждения единой суммы и выплат на месте, а не через решение суда. Кроме того, ряд депутатов высказались за снижение размера штрафа для физических лиц до 20 манатов.
Как сообщалось ранее, кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.
Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).
При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).
Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и имеют тесный контакт.
А.Мамедов
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