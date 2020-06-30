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Здравоохранение 30.06.2020 20:46

Азербайджан из-за COVID-19 продлил до сентября 2020г запрет на вывоз медицинских принадлежностей и препаратов

Правительство Азербайджана продлило до сентября 2020 года запрет на вывоз из страны медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса (COVID-19).

Срок действия эмбарго истекал 1 июля.

"Запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов продлен с 1 июля 2020 года по 1 сентября 2020 года",- говорится в решении кабинета министров

Данный запрет был введен кабмином 14 февраля текущего года из-за широкого распространения коронавируса.

А.Азизов

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Тэги: МЕДПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЭКСПОРТ, ЭМБАРГО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]