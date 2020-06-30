Азербайджан из-за COVID-19 продлил до сентября 2020г запрет на вывоз медицинских принадлежностей и препаратов

Правительство Азербайджана продлило до сентября 2020 года запрет на вывоз из страны медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса (COVID-19).
Срок действия эмбарго истекал 1 июля.
"Запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов продлен с 1 июля 2020 года по 1 сентября 2020 года",- говорится в решении кабинета министров
Данный запрет был введен кабмином 14 февраля текущего года из-за широкого распространения коронавируса.
А.Азизов
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