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Дальнее зарубежье 01.07.2020 12:34

Шенгенские визы для белорусов подешевели до 35 евро

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и Евросоюзом вступили в силу с 1 июля 2020 года.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, стоимость шенгенских виз для белорусов снизилась до 35 евро с 60 евро.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в конце мая выполнил все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с 1 июля. Белоруссия завершила эти процедуры еще в апреле.

В соответствии с соглашением, помимо снижения стоимости рассмотрения визовых ходатайств для граждан Белоруссии до 35 евро, сроки рассмотрения ходатайств сокращены до 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.

Соглашение об упрощении выдачи виз вступило в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, которое предусматривает взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]