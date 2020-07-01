Шенгенские визы для белорусов подешевели до 35 евро

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и Евросоюзом вступили в силу с 1 июля 2020 года.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, стоимость шенгенских виз для белорусов снизилась до 35 евро с 60 евро.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в конце мая выполнил все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с 1 июля. Белоруссия завершила эти процедуры еще в апреле.

В соответствии с соглашением, помимо снижения стоимости рассмотрения визовых ходатайств для граждан Белоруссии до 35 евро, сроки рассмотрения ходатайств сокращены до 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.

Соглашение об упрощении выдачи виз вступило в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, которое предусматривает взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания.