Азербайджан приобрел 100 автомобилей скорой помощи

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) получило новые машины скорой помощи.

Президент страны Ильхам Алиев в четверг ознакомился с данными транспортными средствами, сообщает сайт главы государства.

Алиев был проинформирован о том, что 24 реанемобиля и 42 машины скорой помощи собраны в Турции на базе «Mercedes Sprinter 416», 10 простых автомобилей «Ford Transit» произведены в Турции, 24 реанимобиля приобретены на основе соглашения, подписанного с Гянджинским автомобильным заводом.

По данным Госгентства, 38 машин скорой помощи уже доставлены в Азербайджан, в том числе 10 - в Баку, 28 автомобилей находятся на пути в столицу. Оставшиеся 62 автомобиля будут доставлены в страну к концу августа.

Было также отмечено, что в 2020 году Госагентство приобрело 84 машины скорой помощи марки «Fiat Doblo Maxi XL», произведенные в Турции. Все эти автомобили планируется передать регионам: 70 из них обычной комплектации, 10 оснащены специальным дефибриллятором, 4 - амбулаторно-перинатального назначения.

«Автомобили амбулаторно-перинатального назначения оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и инкубаторами для оказания первой, неотложной и неотложной медицинской помощи новорожденным. Внедрение таких машин - новинка в системе здравоохранения страны. Автомобили также имеют небольшие габариты, что позволяет им свободно маневрировать в пробках или узких пространствах», - говорится в сообщении.

По информации агентства, уровень оснащенности в салонах этих машин позволяет пациентам получать всю необходимую первую, неотложную и неотложную медицинскую помощь и все необходимые меры по реанимации.

Агентство также заказало 24 машины скорой помощи «Ford Transit», которые будут распределены по регионам страны



Н.Аббасова