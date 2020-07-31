Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии - Песков

Россия не планирует вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать акции, прошедшие в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Пескова также спросили, видят ли в Кремле в происходящем в республике влияние из других зарубежных государств.

"Белоруссия - наш союзник. Мы, конечно, хотим, чтобы кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не имеем в виду, не планируем. Все скорее это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании", - добавил Песков.