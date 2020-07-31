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СНГ 31.07.2020 14:54

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии - Песков

Россия не планирует вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать акции, прошедшие в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Пескова также спросили, видят ли в Кремле в происходящем в республике влияние из других зарубежных государств.

"Белоруссия - наш союзник. Мы, конечно, хотим, чтобы кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не имеем в виду, не планируем. Все скорее это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании", - добавил Песков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]