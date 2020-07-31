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Транспорт и связь 31.07.2020 18:52

Алиев и Рухани обсудили реализацию мер в рамках проекта создания МТК Север-Юг

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили вопрос создания транспортного коридора Север-Юг.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе разговора Алиев и Рухани выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сферах экономики, политики, культуры и др. направлениях. Лидеры двух стран также обсудили МТК «Север-Юг», отметили стратегическое значение данного проекта», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, президенты договорились усилить взаимодействие между двумя странами в борьбе с пандемией коронавируса, организовать видеоконференцию между официальными лицами Азербайджана и Ирана.

Алиев также поздравил Рухани и весь иранский народ с праздником Гурбан-байрам.

А. Азизов

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]