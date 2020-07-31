Алиев и Рухани обсудили реализацию мер в рамках проекта создания МТК Север-Юг

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили вопрос создания транспортного коридора Север-Юг.
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«В ходе разговора Алиев и Рухани выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сферах экономики, политики, культуры и др. направлениях. Лидеры двух стран также обсудили МТК «Север-Юг», отметили стратегическое значение данного проекта», - подчеркивается в информации.
Кроме этого, президенты договорились усилить взаимодействие между двумя странами в борьбе с пандемией коронавируса, организовать видеоконференцию между официальными лицами Азербайджана и Ирана.
Алиев также поздравил Рухани и весь иранский народ с праздником Гурбан-байрам.
А. Азизов
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