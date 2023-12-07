Переговоры Путина и Раиси завершились, они продолжались более 5 часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси завершились, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры двух лидеров в четверг продолжались более пяти часов. Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями.

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