США ввели санкции против Китая за нарушения прав меньшинств в Синьцзяне

Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.
"Организация и физические лица вносятся в санкционный список за то, что они связаны с серьезными нарушениями прав этнических меньшинств в Синьцзяне, предположительно, включая массовые произвольные задержания и жестокое физическое насилие помимо прочих нарушений, применительно к уйгурам, коренному народу Синьцзяна тюркского происхождения, и другим этническим меньшинствам в регионе",- говорится в заявлении Минфина США.
Так, в санкционный список попал Синьцзянский производственно-строительный корпус: это военизированное формирование, которое занимается, в том числе, подавлением беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Основной целью работы организации, однако, заявлено продвижение экономики региона. В список санкций также внесены два бывших высокопоставленных чиновника, занимавших или занимающих до сих пор руководящие позиции в этом формировании.
США неоднократно критиковали Китай за его отношение к этническим меньшинствам. В частности, в июне президент США Дональд Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.
В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.
Ранее в июле госсекретарь США Майкл Помпео объявил о внесении в санкционный список госдепа США трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в СУАР, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.
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