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Здравоохранение 31.07.2020 22:21

Ведущий инфекционист США надеется, что американцы получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

Американцы должны получить широкий доступ к вакцине от коронавируса в разумные сроки, когда она пройдет испытания, и будет доказано, что она эффективна и безопасна, заявил в пятницу главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Фаучи в ходе слушаний в подкомитете в Палате представителей США выразил "осторожный оптимизм" относительно доступности вакцины к следующему году, отмечает агентство Associated Press. "Я верю, что в течение определенного времени в 2021 году американцы смогут получить ее", - заявил Фаучи.

Он отметил, что будет создан список граждан, которые пройдут вакцинацию раньше остальных. "Я не думаю, что нам нужно, чтобы все сразу ее получили... но, в конце концов, в разумные сроки все американцы, которым нужна вакцина, получат ее", - сказал он.

Фаучи также заявил, что 250 тыс. человек зарегистрировались на сайте, чтобы принять участие в клинических испытаниях, которые подтвердят безопасность вакцины.

Число инфицированных COVID-19 в мире за время пандемии превысило 17 млн человек, более 670 тыс. из них скончались.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]