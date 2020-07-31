Ведущий инфекционист США надеется, что американцы получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

Американцы должны получить широкий доступ к вакцине от коронавируса в разумные сроки, когда она пройдет испытания, и будет доказано, что она эффективна и безопасна, заявил в пятницу главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Фаучи в ходе слушаний в подкомитете в Палате представителей США выразил "осторожный оптимизм" относительно доступности вакцины к следующему году, отмечает агентство Associated Press. "Я верю, что в течение определенного времени в 2021 году американцы смогут получить ее", - заявил Фаучи.

Он отметил, что будет создан список граждан, которые пройдут вакцинацию раньше остальных. "Я не думаю, что нам нужно, чтобы все сразу ее получили... но, в конце концов, в разумные сроки все американцы, которым нужна вакцина, получат ее", - сказал он.

Фаучи также заявил, что 250 тыс. человек зарегистрировались на сайте, чтобы принять участие в клинических испытаниях, которые подтвердят безопасность вакцины.

Число инфицированных COVID-19 в мире за время пандемии превысило 17 млн человек, более 670 тыс. из них скончались.