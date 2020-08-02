В Азербайджане за сутки выявлены 286 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 286 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 639 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 32 443, число вылечившихся – 27 113, скончались - 462.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,868 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 6,727 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 738,963 тыс. тестов.
Б.Рустамбеков
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