Россия к концу года сможет производить до 10 млн вакцин от COVID-19 в месяц - глава РФПИ

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса отечественной вакциной Планируется начать уже в октябре, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Как заявил (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши компании, это "Алиум" и "Р-фарм", будут эту вакцину производить. И мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 млн вакцин в месяц", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Дмитриев отметил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней и она должна стать первой в мире.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство первой вакцины, разработанной в научном центре им. Н.Гамалеи, может стартовать в октябре.
Источник сообщил "Интерфаксу", что регистрация вакцины, разработанной центром им.Гамалеи, ожидается 10-12 августа, а выход в гражданский оборот - 15 августа.
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