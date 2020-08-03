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Здравоохранение 03.08.2020 16:12

Россия к концу года сможет производить до 10 млн вакцин от COVID-19 в месяц - глава РФПИ

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса отечественной вакциной Планируется начать уже в октябре, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Как заявил (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши компании, это "Алиум" и "Р-фарм", будут эту вакцину производить. И мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 млн вакцин в месяц", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Дмитриев отметил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней и она должна стать первой в мире.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство первой вакцины, разработанной в научном центре им. Н.Гамалеи, может стартовать в октябре.

Источник сообщил "Интерфаксу", что регистрация вакцины, разработанной центром им.Гамалеи, ожидается 10-12 августа, а выход в гражданский оборот - 15 августа.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]