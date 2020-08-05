Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом результаты прошедшего 30 июля в Киеве первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв самолета Международных авиалиний Украины, рейс PS752, сбитого под Тегераном в январе этого года, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.

"Требование украинского государства и общества очень просты: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что следующий раунд переговоров пройдет в октябре. Украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю необходимую информацию относительно обстоятельств происшествия.

По словам Кулебы, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели, омтечается в сообщении МИД Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Позже иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.