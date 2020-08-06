В Азербайджане за сутки выявлено 144 новых случая COVID-19, 3 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 144 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 435 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 33 247 человек, число вылечившихся – 29 275, скончались - 479.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 3,493 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,05 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 766,179 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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