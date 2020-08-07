В Гаджикабульском районе произошел пожар на газопроводе, пострадавших нет

МЧС Азербайджана сообщает о пожаре на газопроводе на территории Гаджикабульского района.
«По первичным данным, получена информация о пожаре на газопроводе на территории Гаджикабульского района. К месту пожара направлены представители противопожарной службы, соответствующие ведомства проинформированы об инциденте», - говорится в информации МЧС.
Других подробностей ведомство не приводит.
В свою очередь, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сообщила, что инцидент произошел в 20:55 по местному времени. «Инцидент произошел на 23-ом км второй линии газопровода Калмаз-Газимагомед, который был введен в эксплуатацию в 1975 году. Этот газопровод работает на внутреннюю распределительную систему. Для тушения пожара приняты все меры, можно сказать, что возгорание потушено», - отметили в компании.
По оценкам SOCAR инцидент не приведет к проблемам в газоснабжении в Азербайджане.
«В результате инцидента никто не пострадал», - добавили в Госнефтекомпании.
А.Азизов
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