В Гаджикабульском районе произошел пожар на газопроводе, пострадавших нет

МЧС Азербайджана сообщает о пожаре на газопроводе на территории Гаджикабульского района.

«По первичным данным, получена информация о пожаре на газопроводе на территории Гаджикабульского района. К месту пожара направлены представители противопожарной службы, соответствующие ведомства проинформированы об инциденте», - говорится в информации МЧС.

Других подробностей ведомство не приводит.

В свою очередь, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сообщила, что инцидент произошел в 20:55 по местному времени. «Инцидент произошел на 23-ом км второй линии газопровода Калмаз-Газимагомед, который был введен в эксплуатацию в 1975 году. Этот газопровод работает на внутреннюю распределительную систему. Для тушения пожара приняты все меры, можно сказать, что возгорание потушено», - отметили в компании.

По оценкам SOCAR инцидент не приведет к проблемам в газоснабжении в Азербайджане.

«В результате инцидента никто не пострадал», - добавили в Госнефтекомпании.

А.Азизов