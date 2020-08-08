Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 186,6 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 3 тыс. 125 и на утро субботы достигло 186 тыс. 691, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 280 и достигло 129 тыс. 754 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 61 и достигло 3062 человек.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру субботы достигло 109 тыс. 939. Скончались 1 тыс. 355 человек.

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 907 и достигло 97 тыс. 829, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлены 462 активных и 445 бессимптомных заражений.

Накануне сообщалось о 980 новых больных коронавирусом, выявленных в стране за сутки.

Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 13 тыс. 150 (+155 заражений за сутки), Нур-Султан - 12 тыс. 712 (+182), Атырауская область - 10 тыс. 535 (+24), а также Карагандинская область - 9 тыс. 245 (+85) и Восточно-Казахстанская область - 7 тыс. 139 (+94).

Вместе с тем, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин накануне заявил, что распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе идет на спад, коэффициент репродукции коронавируса снизился до 0,9 (то есть 100 инфицированных COVID-19 заражают менее 100 человек).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 71 тыс. 609 человек (+929 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса в стране достигло 1 тыс. 218 человек (+29 человека за сутки).

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25002 человека, среди которых 114 детей. В стационарах находится - 5039 пациентов, на амбулаторном лечении - 19 тыс. 963. 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 - крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ", - сообщило министерство.

В пресс-службе ведомства в субботу сообщили, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1 тыс. 102 заболевания коронавирусной пневмонией, скончались 17 человек.

Всего с начала августа в Казахстане зарегистрировано 12 тыс. 110 заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 137 человек, сообщили в Минздраве.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 425 заражений коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией достигло 39 тыс. 587, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.

"На 8 августа по республике зарегистрировано 425 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 39 тыс. 587", - сказала Акматова.

Накануне сообщалось о 503 новых больных, выявленных за сутки.

По словам Акматовой, зафиксировано еще девять летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 460 человек.

За сутки из стационаров выписаны 517 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 31 тыс. 281 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 650 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 29 тыс. 459, сообщил в субботу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 740 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 185 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 20 тыс. 380 человек (+793 человек за сутки).

На карантине находятся более 92 тыс. человек, у 786 больных состояние оценивается как тяжелое, у 275 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 41 человека, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 706, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 40 заболевших за сутки.

Число излечившихся увеличилось на 41 и достигло 6 тыс. 484 человек.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. С начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 62 человека.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".