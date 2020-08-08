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Здравоохранение 08.08.2020 15:44

На Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19, за минувшие сутки выявлено 1489 новых случаев

На Украине зафиксирован очередной антирекорд суточного прироста новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на утро субботы выявлено 1489 инфицрованных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 7 августа, было 1453 инфицированных, 6 августа - 1318 заболевших, 5 августа - 1271 новый заразившийся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших - 43 655, умерли с начала пандемии 1879 человек. В настоящий момент на Украине COVID-19 болеет 34 216 человек, что на 882 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (200), в Одесской области (165), во Львовской области (154), в Харьковской (134), в Ивано-Франковской (126), в Ривненской (109).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]