В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 200 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 185, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 1013 человек. "Из них 785 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - поясняется в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 32 тыс. 395 человек (+387 за сутки).

За сутки проведено 1 тыс. 444 теста на COVID-19.