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Здравоохранение 09.08.2020 12:30

В России за сутки 5 тыс. 189 заражений COVID-19, скончались 77 человек - оперштаб

Медики в России за минувшие сутки зарегистрировали 5 тыс. 189 новых заболеваний коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 тыс. 189 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 382 (26,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 77 летальных случаев, выписаны по выздоровлению 3 тыс. 215 человек.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 887 тыс. 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, 14 тыс. 931 умерших, 693 тыс. 422 выписанных", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в российской столице за сутки зарегистрированы 689 заболевших коронавирусом, 12 человек скончались, и 803 - выписаны с выздоровлением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]