Относительное спокойствие наступило в Бейруте после массовых беспорядков накануне

На улицы Бейрута после массовых беспорядков накануне в воскресенье вернулось относительное спокойствие, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Газета напоминает, что в субботу протестующие предприняли штурм четырех министерств, в результате беспорядков погиб один полицейский, более 700 человек получили ранения и травмы.
Тысячи горожан вышли на улицы Бейрута и приняли участие в демонстрациях протеста против правительства, которое не приняло мер по предотвращению взрыва в порту 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, унесшего жизни почти 160 человек. Ранения получили 6 тыс., более 300 тыс. человек лишились крова.
Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также банковской ассоциации.
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