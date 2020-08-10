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СНГ 10.08.2020 22:13

Посольство РФ в Минске не получало официального уведомления о задержании россиян в Белоруссии

Посольство России в Минске пока не получало от властей Белоруссии официального уведомления о задержании граждан РФ в ходе ночных протестных акций в белорусской столице, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев

"Официальное уведомление о задержании российских граждан в посольство не поступало", - сказал Маскалев, комментируя ситуацию с задержанием российских журналистов.

Между тем, по его словам, о уже установлено местонахождение создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

"Нам стало известно, что Семен Пегов задержан и находится сейчас в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске", - сказал пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сотрудники консульского отдела принимают все меры для установления фактов задержания граждан России.

Издание Daily Storm ранее в понедельник сообщило об избиении и задержании сотрудниками правоохранительных органов во время протестных акций в Минске своих журналистов, а также избиении корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

По последней информации, журналистов везли в Московское РУВД Минска, вскоре после этого корреспонденты перестали отвечать на сообщения.

Со своей стороны издание "Медуза" сообщает, что не может связаться с Солоповым с половины второго ночи.

В минувшее воскресенье за отсутствие аккредитации на выборы президента в Минске были задержаны трое журналистов телеканала "Дождь". Они были высланы из Белоруссии и уже находятся в России. Им запрещен въезд в республику на пять лет.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в понедельник, что посольство РФ в Минске занимается ситуацией с задержаниями российских журналистов в Беларуси.

"Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Беларуси. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий", - сказала Захарова журналистам.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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