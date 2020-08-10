Посольство РФ в Минске не получало официального уведомления о задержании россиян в Белоруссии

Посольство России в Минске пока не получало от властей Белоруссии официального уведомления о задержании граждан РФ в ходе ночных протестных акций в белорусской столице, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев
"Официальное уведомление о задержании российских граждан в посольство не поступало", - сказал Маскалев, комментируя ситуацию с задержанием российских журналистов.
Между тем, по его словам, о уже установлено местонахождение создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.
"Нам стало известно, что Семен Пегов задержан и находится сейчас в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске", - сказал пресс-секретарь.
Он также подчеркнул, что в настоящее время сотрудники консульского отдела принимают все меры для установления фактов задержания граждан России.
Издание Daily Storm ранее в понедельник сообщило об избиении и задержании сотрудниками правоохранительных органов во время протестных акций в Минске своих журналистов, а также избиении корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.
По последней информации, журналистов везли в Московское РУВД Минска, вскоре после этого корреспонденты перестали отвечать на сообщения.
Со своей стороны издание "Медуза" сообщает, что не может связаться с Солоповым с половины второго ночи.
В минувшее воскресенье за отсутствие аккредитации на выборы президента в Минске были задержаны трое журналистов телеканала "Дождь". Они были высланы из Белоруссии и уже находятся в России. Им запрещен въезд в республику на пять лет.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в понедельник, что посольство РФ в Минске занимается ситуацией с задержаниями российских журналистов в Беларуси.
"Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Беларуси. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий", - сказала Захарова журналистам.
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