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Здравоохранение 10.08.2020 20:05

Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус призвал страны решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример, в частности, с Новой Зеландии.

"Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе (распространения - ИФ)", - сказал Гебрейсус на брифинге в понедельник.

"Новая Зеландия - это пример для всего мира. На выходных премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых "неимпортированных" случаев заражения внутри страны", - отметил он.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров "действовать", а граждан - соблюдать новые ограничительные меры.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", - подчеркнул он.

За время пандемии в мире зафиксировано более 20 млн случаев заражения коронавирусом, 734 тыс. заболевших скончались. Еще почти 13 млн выздоровели.

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Тэги: ВОЗ, ГЛАВА, МИР, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]