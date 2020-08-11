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Здравоохранение 11.08.2020 14:29

Голикова: вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце лета

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре - либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медработники", - сказала Голикова во вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Ранее в ходе совещание Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система" (MOEX:AFKS)). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. В свою очередь Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДИКИ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]