Голикова: вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце лета

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.
"Как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре - либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медработники", - сказала Голикова во вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Ранее в ходе совещание Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система" (MOEX:AFKS)). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. В свою очередь Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.
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