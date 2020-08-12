Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $423,5

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2020 года составляет 720 манатов ($423,5 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата на 1 июня 2020 года составляла 728,9 манатов ($428,8 по текущему курсу - ИФ-Аз).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля текущего года составило 1 млн 695,1 тыс. человек, что на 81,4 тыс. человек или 5% больше, чем годом ранее. Из них 922,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 773 тыс. человек - в частном.
При этом 19,5% работников заняты в сфере образования, 18% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13% - промышленности, 8% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 8,2% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13,6% - прочих сферах экономики.
Х.Насирзаде
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