В Азербайджане за сутки выявлены 93 новых случая COVID-19, 2 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 93 человек, сообщает оперативный штаб.
Незначительный рост зараженных наблюдается второй день подряд.
"В тоже время выздоровели 202 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 2 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 33824, число вылечившихся – 31058, скончались - 497.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,269 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
Медики в Азербайджане за сутки взяли 8,054 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 804,513 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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