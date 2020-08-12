В Азербайджане за сутки выявлены 93 новых случая COVID-19, 2 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 93 человек, сообщает оперативный штаб.

Незначительный рост зараженных наблюдается второй день подряд.

"В тоже время выздоровели 202 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 2 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33824, число вылечившихся – 31058, скончались - 497.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,269 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

Медики в Азербайджане за сутки взяли 8,054 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 804,513 тыс. тестов.

Х.Насирзаде