В Азербайджане от COVID-19 скончались 500 человек

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 91 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 211 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33917, число вылечившихся - 31269, скончались - 500.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 146 человек", - подчеркивает штаб.

Медиками в Азербайджане за минувшие сутки проведено 7,52 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 812,033 тыс. тестов.

Х.Насирзаде