Посол ЕС в Минске призывает власти Белоруссии освободить всех задержанных в ходе акций протеста

Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель призывает власти Белоруссии уважать право народа на мирный протест, воздержаться от насилия и освободить всех ранее задержанных участников несанкционированных акций.

"В последние дни, в печали и неверии, мы с коллегами получаем сообщения о человеческих жертвах, страданиях, унижении человеческого достоинства и справедливости в Беларуси. Накануне завтрашнего заседания Совета по иностранным делам ЕС мы призываем власти гарантировать право народа Беларуси на мирный протест", - говорится в заявлении Шубеля, опубликованном представительством ЕС.

"Мы призываем власти воздержаться от насилия, освободить произвольно задержанных и обеспечить соблюдение надлежащих правовых процедур", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, в четверг Шубель и руководители аккредитованных в республике посольств стран ЕС возложили цветы на месте гибели одного из участников акций протеста около метро "Пушкинская" в Минске.

В Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента начались акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.