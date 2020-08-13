Посол Азербайджана в Сербии, Черногории подозревается в присвоении бюджетных средств в крупном размере

Посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов задержан по подозрению в присвоении бюджетных средств в крупном размере, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ)
В сообщении службы, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан», подчеркивается, что Гасанов также подозревается в других нарушениях закона.
СГБ подчеркивает, что данные нарушения в деятельности посла были выявлены при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности министерства иностранных дел Азербайджана.
Спецслужба отмечает, что по факту уголовного дела ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
По информации СГБ, данная операция проводится в рамках оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых были арестованы ряд должностных лиц внешнеполитического ведомства: председатель тендерной комиссии МИД Фархад Моллазаде, начальник управделами хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев. Им предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получении взяток и присвоении крупных средств.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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