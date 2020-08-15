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Здравоохранение 15.08.2020 17:09

В Азербайджане за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19, двое скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 89 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34,107 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 506 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 31,697 тыс. человек (+207 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1,904 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,041 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 826,043 тыс. теста на COVID-19.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]