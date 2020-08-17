Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0156 RUR   0.0233 GBR   2.2254 TRY   0.2307

Цена на нефть

14.08   $/bbl WTI 42.01 -0.23 Brent 44.80 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2020 19:55

Авиасообщение Израиль-ОАЭ будет пролегать над Саудовской Аравией - Нетаньяху

Правительство Израиля работает над открытием прямого авиасообщения с ОАЭ с использованием воздушного пространства Саудовской Аравии, сообщил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу сообщить вам, что сейчас мы работаем над открытием прямых рейсов через воздушное пространство Саудовской Аравией между Тель-Авивом и Дубаем. Это короткий трехчасовой перелет, как и в Рим", - сказал в ходе посещения аэропорта имени Бен-Гуриона Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.

"Это означает колоссальный объем инвестиций и туризма в обе стороны. Эмираты очень заинтересованы в крупных инвестициях в Израиль, - сказал премьер. - В Дубае самые крупные зоны свободной торговли в мире, и теперь товары оттуда поступят в рамках мирных соглашений и снизят цены на товары в Израиле. Это приведет к массовому вливанию в израильскую экономику, несущему огромный потенциал и возможности для граждан Израиля, которых не было до сих пор".

На прошлой неделе было объявлено о достижении соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

МИД Израиля сообщил, что его сотрудники уже ищут место для посольства еврейского государства в Абу-Даби.

Израильское телевидение отмечает, что до настоящего времени единственной авиакомпанией, которая могла воспользоваться саудовским воздушным пространством при полетах в Израиль, являлась "Эйр Индия". Индийский авиаперевозчик получил лицензию на использование неба Саудовской Аравии для полетов в еврейское государство в феврале 2018 года. Тогда мировые СМИ назвали саудовское решение "беспрецедентным подтверждением потепления отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом", указывает телевидение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Ривлин пригласил наследного принца ОАЭ посетить Израиль Соглашение между ОАЭ и Израилем может сказаться на расстановке политических сил в регионе, считают в МИД Ирана Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]