Авиасообщение Израиль-ОАЭ будет пролегать над Саудовской Аравией - Нетаньяху

Правительство Израиля работает над открытием прямого авиасообщения с ОАЭ с использованием воздушного пространства Саудовской Аравии, сообщил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я хочу сообщить вам, что сейчас мы работаем над открытием прямых рейсов через воздушное пространство Саудовской Аравией между Тель-Авивом и Дубаем. Это короткий трехчасовой перелет, как и в Рим", - сказал в ходе посещения аэропорта имени Бен-Гуриона Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.
"Это означает колоссальный объем инвестиций и туризма в обе стороны. Эмираты очень заинтересованы в крупных инвестициях в Израиль, - сказал премьер. - В Дубае самые крупные зоны свободной торговли в мире, и теперь товары оттуда поступят в рамках мирных соглашений и снизят цены на товары в Израиле. Это приведет к массовому вливанию в израильскую экономику, несущему огромный потенциал и возможности для граждан Израиля, которых не было до сих пор".
На прошлой неделе было объявлено о достижении соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
МИД Израиля сообщил, что его сотрудники уже ищут место для посольства еврейского государства в Абу-Даби.
Израильское телевидение отмечает, что до настоящего времени единственной авиакомпанией, которая могла воспользоваться саудовским воздушным пространством при полетах в Израиль, являлась "Эйр Индия". Индийский авиаперевозчик получил лицензию на использование неба Саудовской Аравии для полетов в еврейское государство в феврале 2018 года. Тогда мировые СМИ назвали саудовское решение "беспрецедентным подтверждением потепления отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом", указывает телевидение.
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