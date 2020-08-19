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Здравоохранение 19.08.2020 10:19

COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-июле на 38,2%

Потребители в Азербайджане в январе-июле 2020 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 383,3 млн манатов ($225,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-июле 2020 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 383,3 млн манатов", - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 38,2%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Госкомстате также сообщили, что в январе-июле 2020 года в Азербайджане производство фармацевтической продукции увеличилось в 7,8 раза и составило на сумму 2,7 млн манатов.

В минувшем году в Азербайджане было произведено фармацевтической продукции на сумму 3,1 млн манатов (рост на 20,6%).

Н.Аббасова

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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ПРОДАЖИ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]