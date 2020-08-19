COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-июле на 38,2%

Потребители в Азербайджане в январе-июле 2020 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 383,3 млн манатов ($225,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-июле 2020 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 383,3 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 38,2%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Госкомстате также сообщили, что в январе-июле 2020 года в Азербайджане производство фармацевтической продукции увеличилось в 7,8 раза и составило на сумму 2,7 млн манатов.
В минувшем году в Азербайджане было произведено фармацевтической продукции на сумму 3,1 млн манатов (рост на 20,6%).
Н.Аббасова
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