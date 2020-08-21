Больницы Азербайджана готовятся на случай роста заражений COVID-19 в осенне-зимний сезон - TABIB

Медучреждения в Азербайджане готовятся к осенне-зимнему сезону, заявила глава отдела контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Ягут Гараева.

"Как в столице, так и в регионах идет серьезная подготовка к осенне-зимнему сезону. Продолжается инструктаж медработников, включая врачей всех профилей для усиленной борьбы с пандемией. В настоящее время некоторые больницы, отведенные под лечение больных COVID-19, после освобождения пациентов закрыты для того, чтобы работники отдохнули и подготовились на случай увеличения числа заражений коронавирсной инфекцией в предстоящий осенне-зимний сезон", - отметила Гараева на брифинге в пятницу.

Она добавила, что подготовка больниц ведется с участием иностранных специалистов, которые прибыли недавно в Азербайджан.

По словам Гараевой, с 10 по 16 августа в стране зарегистрирован 651 случай заражения коронавирусом. "Более 50% заражений приходится на Баку и на Апшеронский полуостров. Наибольшее количество заражений в нашей стране наблюдается у лиц в возрасте 50-59 лет", - сказала она.

Согласно данным статистики Оперштаба на сегодняшний день зафиксировано 162 новых случая COVID-19. При этом еще 171 человек выздоровел. Общее число зараженных составляет 34 тыс. 921 человек, выздоровевших - 32 тыс. 682, скончавшихся - 512.

Х.Насирзаде