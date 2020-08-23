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Туризм 23.08.2020 15:44

В Грузии число туристов из Азербайджана в январе-июле сократилось почти втрое

Грузию в январе-июле 2020 года посетили 187,3 тыс. граждан России, что в 4,5 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщает в воскресенье Национальная администрация туризма республики.

По числу граждан, посетивших Грузию за семь месяцев текущего года, россияне переместились за год с первой позиции на четвертую. На первом месте граждане Азербайджана, откуда прибыли 275,6 тыс. человек (снижение в 2,9 раза), на втором - Турции (244,3 тыс. человек, снижение в 2,7 раза), на третьем - Армении (215,2 тыс. человек, снижение в 3,1 раза). В первой пятерке также граждане Украины (36,7 тыс. человек, снижение в 2,9 раза), далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Польши, Белоруссии и других стран.

По информации ведомства, в январе-июле 2020 года Грузию посетили 1 млн 495,7 тыс. иностранцев, что в 3,3 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые возвращаются на родину.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране уже трижды откладывалось, последний раз - до 1 октября. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 411 зараженных COVID-19, из них выздоровели 1132, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 255 пациентов, в режиме карантина находятся 7005 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]