В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 169 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 274, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 518 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32 тыс. 993 человекf (+151 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 763 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,432тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 873 тыс. 777 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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