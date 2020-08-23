В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 169 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 274, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 518 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32 тыс. 993 человекf (+151 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 763 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,432тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 873 тыс. 777 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова