Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0228 GBR   2.2251 TRY   0.2321

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 24.08.2020 13:44

Предприниматели должны платить только налоги государству и никаких посторонних выплат - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в некоторых районах страны чиновники создают препятствия деятельности частных предпринимателей.

"К сожалению, в некоторых районах предпринимателям мешают работать, создаются искусственные преграды, местные органы исполнительной власти требуют с них взятки и долю", - заявил Алиев в понедельник в ходе видео-встречи с новоназначенными главами ИВ Биласуварского и Саатлинского районов.

По словам главы государства, такие действия недопустимы и в этом направлении необходим "очень строгий контроль".

"Предприниматели должны видеть от государственных чиновников только поддержку, помощь. Предприниматели должны выплачивать только государственные налоги и помимо этого никто и ничего не должен платить",- сказал Алиев.

Президент также подчеркнул, что новоназначенным глава ИВ Биласуварского и Саатлинского районов в первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, выявить существующие ошибки и недостатки. "Проблемы, волнующие людей, должны найти свое решение", - сказал президент.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Президент Азербайджана назначил новых глав ИВ в Саатлинском и Биласуварском районах Президент Алиев уволил главу Кюрдамирского района Президент Азербайджана уволил главу ИВ Гейгельского района Президент Алиев: А что сделали главы Исполнительных властей? Президент Алиев назначил глав ИВ Имишлинского и Агстафинского районов Президент Азербайджана назначил Годжаева главой ИВ Кельбаджарского района

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]