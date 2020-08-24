Предприниматели должны платить только налоги государству и никаких посторонних выплат - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в некоторых районах страны чиновники создают препятствия деятельности частных предпринимателей.

"К сожалению, в некоторых районах предпринимателям мешают работать, создаются искусственные преграды, местные органы исполнительной власти требуют с них взятки и долю", - заявил Алиев в понедельник в ходе видео-встречи с новоназначенными главами ИВ Биласуварского и Саатлинского районов.

По словам главы государства, такие действия недопустимы и в этом направлении необходим "очень строгий контроль".

"Предприниматели должны видеть от государственных чиновников только поддержку, помощь. Предприниматели должны выплачивать только государственные налоги и помимо этого никто и ничего не должен платить",- сказал Алиев.

Президент также подчеркнул, что новоназначенным глава ИВ Биласуварского и Саатлинского районов в первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, выявить существующие ошибки и недостатки. "Проблемы, волнующие людей, должны найти свое решение", - сказал президент.

Б.Рустамбеков