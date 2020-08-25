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СНГ 25.08.2020 20:01

Армия готова защищать Беларусь от внутренних угроз - Минобороны

Начальник генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович заявил, что военные не приемлют сложившуюся в стране ситуацию и готовы защитить общество.

"Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", - говорится в заявлении Вольфовича, распространённом Минобороны республики во вторник.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - заявил Вольфович.

В минувшее воскресенье в Минобороны впервые заявили, что белорусские военные будут принимать участие в обеспечении порядка на массовой акции оппозиции.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что армия берет под охрану все места, связанные с памятью Второй мировой войны.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - заявил министр.

Позднее военные, действительно, были задействованы при охране некоторых объектов в Минске. В частности, они встали в оцепление у стелы Минск - Город-Герой, где ранее неоднократно проводились митинги.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМИЯ, ОБЩЕСТВО, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]